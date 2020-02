Die Wurzeln des Rock Orchester Ruhrgebeat lassen sich bis in die 60er Jahre zurückverfolgen. Seinerzeit traten die German Blue Flames mehrmals im Beat-Club auf, waren in den Charts an oberster Stelle vertreten und gehörten neben den Lords und Rattles zu den bekanntesten Gruppen der Republik. Zu einem der Markenzeichen oder gar Alleinstellungsmerkmal der Truppe gehörte es, dass alle Bandmitglieder einen akademischen Hintergrund aufweisen konnten.

1986 gab es eine Wiedervereinigung der Band im Rahmen der Revival Bewegung „Die wilden Sechziger“. Hieraus ging - nach einigen Zwischenstationen - schließlich das vom Schlagzeuger der German Blue Flames, Hans von der Forst, gegründete und geleitete "Rock Orchester Ruhrgebeat" mit über 30 Musikern hervor, das sich aufgrund seiner Professionalität im Ruhrgebiet einer großen Beliebtheit erfreut. Hans von der Forst hatte die Vision von der größten Rockband aller Zeiten, die u.a. mit Streichern und Bläsern ausgestattet sein musste. Als Chef, Manager, Organisator und Spiritus Rector der Truppe ist er mit heute 77 Jahren nach wie vor aktiv, und mit Bandmitgliedern aus rd. 12 Nationen gibt man ein komplettes Spiegelbild der Region wieder.

Nach der erfolgreichen Präsentation in der König-Pilsener-ARENA im Vorjahr hat das ROR-Management sich im Jahr des zwanzigjährigen Jubiläums für die Turbinenhalle entschieden, da das Genre einen direkteren Kontakt zur Bühne und mithin zu den Musikern erforderlich macht - Rockmusik sollte doch schließlich möglichst hautnah im unmittelbaren Kontakt mitgelebt werden.

Mehr als fünf Jahrzehnte Rockgeschichte vertont das Orchester neu, angefangen von den wilden Sechzigern bis zu modernen Hits. Mit in der Titelübersicht haben die Musiker u.a. internationale Klassiker von AC/DC, Joe Cocker, Tina Turner, Bon Jovi den Toten Hosen, Deep Purple und Queen, allerdings ohne diese allzu stark zu kopieren. Schließlich will das Rock Orchester zwar covern, aber den klassischen Rocksongs eine unverwechselbar eigene Note verpassen. Mit im Programm ist selbstverständlich auch die Eigenkomposition und Ruhrgebietshymne „Hier brennt ein Feuer“.

Die Farbigkeit der verschiedenen Stimmen der zehn bis zwölf Sängerinnen und Sänger lässt Langeweile gar nicht erst aufkommen. Auf CDs und DVDs aufgenommene Titel können ein Live-Erlebnis eines ROR-Konzertes nicht ersetzen. Man denke da an Woodstock, dem Höhepunkt der Hippie Bewegung - ja tatsächlich: 50 Jahre ist das bereits her. Gepaart wird die handgemachte Musik mit einer energiegeladenen Bühnenshow - Pete Townshead- und Jimi Hendrix Posen inbegriffen.

Turbinenhalle 1 in 46047 Oberhausen, Im Lipperfeld 23, Einlass: 18.30 Uhr - Beginn 19.45 Uhr

Tickets: VVK 25€ zzgl. Gebühr / Abendkasse 33€

VIP Tickets für das Obergeschoss: 75€ inkl. Gebühr

Vorverkauf über 0162-9190969 oder tickets@rorlive.de

sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen, WAZ Leserläden (Ticket-Shop) oder

www.turbinenhalle.de