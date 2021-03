Das Red Dot Design Museum in Essen hat nach viermonatiger Pause seine Tore für Besucher wieder geöffnet.

Gemäß den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes ist ein Besuch nur nach telefonischer Voranmeldung und bei Hinterlegung der Kontaktdaten möglich. Besuchstermine können ab Montag, 9 Uhr, unter Tel. 0201-30104-60 vereinbart werden.

Tickets müssen bereits im Vorfeld des Besuchs online auf www.red-dot-design-museum.de/tickets erworben werden. Es werden nur so viele Termine in jedem Zeitfenster vergeben, wie es die Größe des Museums zulässt.



Von den besten Produkten 2020 bis hin zu herausragendem Kommunikationsdesign

Der aktuelle Shutdown kam nur wenige Tage nach Eröffnung der Sonderausstellung „Winners Red Dot Award: Brands & Communication Design 2020”. Die Ausstellung, die ursprünglich bis Anfang Januar gezeigt werden sollte, wurde bis zum 24. Mai verlängert. Von Büchern über Werbespots und Plakate bis hin zu Verpackungen erleben Besucher in der Ausstellung die verschiedenen Facetten herausragenden Kommunikationsdesigns. Eine Besonderheit der Ausstellung besteht darin, dass sie nicht an einer zentralen Stelle im Museum verortet ist. Stattdessen begegnen Besucher den Kommunikationsdesignarbeiten an verschiedenen Stellen beim Rundgang durch das Museum, was für eine Entzerrung der Besucherströme sorgt.

Sonderausstellungen bis Ende Mai

Bis Ende Mai sind zudem noch drei weitere Ausstellungen zu sehen: Die Sonderausstellung „Milestones in Contemporary Design 2020–2021“ präsentiert die 76 besten Produkte des Jahres 2020 – die derzeitigen Meilensteine im internationalen Produktdesign. Die Sonderausstellung „Onnelissuus/Glück – designed by Fiskars“ gewährt Einblicke in die Arbeit und die Designphilosophie des zweitältesten Unternehmens Europas, das vor allem vor allem mit Scheren und Gartengeräten mit knallorangenen Elementen bekannt geworden ist. Und die Ausstellung „Design on Stage 2020–2021“ bietet mit insgesamt rund 1.500 Produkten einen Überblick über den State of the Art in der Welt des Designs.

Red Dot Design Museum – Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Dienstag bis Sonntag sowie feiertags: 11 bis 18 Uhr (letzter Eintritt: 17 Uhr)

Montags: geschlossen (außer an Feiertagen und während der NRW-Schulferien)

Eintrittspreis: neun Euro (ermäßigt: vier Euro)

Kinder unter 12 Jahren: Eintritt frei

Freitags: Pay-What-You-Want

Online-Ticket-Shop: www.red-dot-design-museum.de/tickets

Terminvergabe: Die Anmeldung des Besuchs ist unter Tel. 0201-30104-60 möglich

Pandemie-Hinweis: Beim Besuch des Museums gelten derzeit besondere Schutzregeln. So ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes verpflichtend. Mehr Informationen und aktuelle Hinweise: www.red-dot-design-museum.de