Wegen des „Lockdown light“ bleiben beide Gemeindehäuser der evangelischen Kirchengemeinde im November geschlossen. Alle Gruppen, die sich im Gemeindezentrum am Markt oder im Forum Auf der Höhe treffen, müssen pausieren.

"Wir hoffen, dass im Dezember dann wieder Gruppentreffen unter den vorgesehenen Hygienestandards möglich sind", so Pfarrer Lars Linder. Ihn schmerzt besonders, dass auch die ökumenische Gedenkfeier am 9. November ausfallen muss. Am Jahrestag der "Reichspogromnacht" wollten Kettwiger Christen der Opfer des nationalsozialistischen Terrors gedenken.

"Wir laden alle Kettwiger ein, am 9. November um 19.30 Uhr eine Kerze anzuzünden", sagt Linder. Die evangelische Gemeinde verweist außerdem auf den Gedenkgottesdienst des Arbeitskreises christlicher Kirchen Essen, der um 17 Uhr im Dom beginnt.