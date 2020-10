"Es ist schon irgendwie Kabarett, aber irgendwie ist es auch ein bisschen anders. Denn was HG. Butzko macht, ist eine brüllend komische und bisweilen besinnliche Mischung aus Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit", so der Veranstalter.

In seinem inzwischen elften Programm „aber witzig“ spürt Butzko dem Irrsinn nach, der mit der postfaktischen Zeitenwende einhergeht. Und dabei stellen sich interessante Fragen: Was ist ein Computervirus gegen eine echte Pandemie? Was die Reizüberflutung im Digitalen verglichen mit dem Anstieg des Meeresspiegels in der realen Welt? Es scheint, je mehr wir uns im Paralleluniversum des Virtuellen rumtreiben, umso mehr bringt uns das Treibhaus Erde zurück auf den Boden der Tatsachen. Und während wir vom meteorologischen Klimawandel reden, ist die gesellschaftliche Großwetterlage mit „heiter bis wolkig“ ebenfalls nur noch unzureichend beschrieben.

Am 14. November ab 19.30 Uhr

Am Samstag, 14. November, kommt der Kabarettist nach Kettwig, ab 19.30 Uhr steht er auf der Bühne im Alten Bahnhof an der Ruhrtalstraße. Der Eintritt beträgt 24 Euro, Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen 16 Euro. Kartenbestellung und Vorverkauf bei Buch Decker, Hauptstraße 92, Tel. 02054/935077, Alter Bahnhof, Ruhrtalstraße 345, Tel. 02054/939339 sowie via Internet unter www.bahnhof-kettwig.de.