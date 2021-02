Als Kettwigerin freut sich die Künstlerin Christiane Neuheuser besonders, wieder im Kettwiger Kunstfenster eine Auswahl an Bildern zu präsentieren.

"Im Coronajahr 2020 habe ich die Zeit genutzt und online-Malkurse 'besucht' und recht häufig gemalt. Das Malen, die Arbeit mit den Materialien, fordert Kreativität heraus und ich sehe mit Freude farbenfrohe Ergebnisse. Gemalt habe ich meistens mit Acrylfarben auf Leinwand oder Aquarellpapier. Am liebsten male ich gegenständlich. Landschaften, Stadtansichten, Wasser, Meer, Stillleben und auch Blumen. Dabei wende ich verschiedene Stile an: mal wird das Motiv spontan und mal genau gemalt", so die Künstlerin. Eine weitere kleine Auswahl an wechselnden Bildern sind in der Kettwiger Stadtbücherei zu finden.