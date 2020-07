Heute passiert.

Ich stehe an der Kasse im Supermarkt und stelle mit Schrecken fest dass ich die falsche Brieftasche mit habe. Nicht genug Bargeld und keine EC-Karte. Peinlich! Ich sage der Kassiererin dass ich in der Nähe wohne und könnte das Geld schnell holen. Und ob ich so lange die Einkäufe an der Kasse deponieren könnte? Da fragt der Herr der als nächster dran war wie hoch denn die Rechnung ist. €32,70 meint die Kassiererin. Da kommt er nach vorne und sagt:“Ich bezahle die Rechnung und sie können mir das Geld bei Gelegenheit zurück geben.“ Ich war so verblüfft dass ich ihn zunächst einfach nur anstarrte. Ein wildfremder Mann. Bevor ich wieder klar denken konnte hatte er schon bezahlt. Wir tauschten Adressen aus und gingen unserer Wege.

Natürlich habe ich ihm noch am selben Tag den Betrag zurück erstattet.

Es gibt doch noch Gründe warum man den Glauben an die Menschheit nicht ganz verlieren sollte.

