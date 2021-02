Stadtspiegel Kettwig/Werden

Der Stadtspiegel ist mit einer Auflage von 280.300 Exemplaren ein mediales Schwergewicht in der Ruhrmetropole Essen. Die gedruckte Zeitung wird mittwochs und samstags kostenlos in fast alle Haushalte und Unternehmen geliefert.

Darin finden sich unter anderem die wichtigsten lokalen Informationen aus Kettwig und Werden: Neuigkeiten aus Kommunalpolitik, der Geschäftswelt und dem Vereinssport ebenso wie wichtige Infos über gerade anstehende Baumaßnahmen. Wir halten euch auf dem Laufenden! Und wir legen den Finger in die Wunde und beweisen in unseren Kommentaren "Mut zur Meinung". Immer nah dran am Bürger!