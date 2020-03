Bleibt stark und gesund! Kettwig und die Welt

Die Coronakrise lehrt uns DEMUT zu üben ! Wir alle haben ein Dach über unseren Köpfen, die Möglichkeit uns etwas Vorrat an lebensnotwendigen Dingen anzulegen, die Regierung setzt rigorose Schutzmaßnahmen, und stützt unsere Unternehmen. Unser Sozialversicherungsnetz hat Vorsorge getroffen der zu erwartenden Bettenkapazitäten wegen, und wir sind nicht verdammt in diesen Zeiten des notwendigen Rückzuges Trübsal zu blasen, denn durch das Internet, die TV Geräte, und unsere Handy‘s sind wir mit der ganzen Welt verbunden. Es haben sich bereits Freiwillige zusammen geschlossen, die alleinstehende Betroffene bei Bedarf mit Lebensmitteln und Medikamente versorgen werden, als auch gibt es Lieferdienste, die kontaktlose Zustellungen anbieten ! Die meisten von uns leben in einem kriegsfreien Land, und sollten daher jetzt nicht in Verzweiflung und Panik ausbrechen! WENN WIR UNS ALLE für eine bestimmte Zeit ‚isolieren‘ zurückziehen, um unsere persönlichen Kontakte zu unterbrechen, und somit dazu beitragen, dass dieses Virus ausgehungert werden kann, so muss einem nicht bange sein, und wir tauchen da durch die kommenden Wochen ohne größere Blessuren hindurch ! Allerdings beobachte ich nach wie vor, dass Leichtsinnigkeit da oder dort nach wie vor an der Tagesordnung steht, und Aussagen „ich bin ein positiv denkender Mensch, mir passiert schon nichts‘ oder „ich gehöre ohnehin nicht zur Risikogruppe“ viele Andere dadurch weiterhin sehr gefährdet ! BITTE erhebt Euer mahnendes wie aufklärendes Wort, wenn Ihr dem begegnen solltet, gelesen oder auch gehört, und tragt dazu bei, dass wir auch solcherlei RISIKEN unterbinden können

IN DIESEM SINNE:

bleibt achtsam und geduldig,

UND HOFFENTLICH GESUND ❤️