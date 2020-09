Zu Beginn des neuen Schuljahres hatte die Landesregierung in NRW in weiterführenden Schulen ab der 5. Klasse eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im Unterricht ausprobiert. Dieses einmalige Experiment, Kinder über einen langen Zeitraum von mehrerern Stunden sogenannte Alltagsmasken tragen zu lassen, erzeugte hitzige Debatten. Offenbar hat es nach kurzer Zeit ein Umdenken gegeben. Die Pflicht wurde zum 31. August wieder beendet.

Mittlerweile verfolgt ein grosser Anteil der Schulen im Essener Süden und im ganzen Land eigene Initiativen, die den Schülern nahelegen, freiwillig weiterhin Masken im Unterricht zu tragen, so zum Beispiel das THG in Kettwig oder das Werdener Gymnasium. Zuletzt bat nun die Schule an der Ruhr ihre Grundschüler, auch in der Ganztagsbetreuung freiwillig Masken zu tragen.

Aus Kontakten mit betroffenen Eltern erfahre ich, dass es dabei nicht in erster Linie um eine Angst vor dem Sars-Cov-2-Virus geht, sondern um eine Taktik zur Vermeidung von Quarantäneanordnungen im Falle eines positiven Tests innerhalb der Schulen. Offenbar testen viele Schulen in einem 2-wöchigen Turnus ihr Personal mittels PCR-Test. Es scheint den Eltern klar zu sein, dass diese Vorgehensweise zu einem fortwährenden Auftreten von positiven Tests führt, auch wenn die Mitarbeiter gar nicht krank oder infektiös sind, beispielsweise durch falsch-positive Ergebnisse oder bereits abgeklungene bzw. besonders milde Erkrankungen. Darauf reagieren Eltern und Schulen offenbar mit einem cleveren administrativen Vorschlag: Es müssen einfach am besten immer Masken getragen werden, da die Gesundheitsämter dann keine Quarantäne für die Maskenträger aussprechen. Aber ist dies eigentlich sinnvoll? Tragen wir und die Schulkinder künftig nur noch aus bürokratischen Gründen? Hat sich, was ursprünglich als Gesundheitsschutz gemeint war, verselbständigt und ein bürokratischen Selbstzweck angenommen?

Viel wichtiger jedoch ist die Frage, welche nachteiligen Effekte hat das Tragen von Masken eigentlich auf uns und insbesondere auf sich in der Entwicklung befindende Kinder? Es melden sich immer häufiger besorgte Fachexperten, u. a. viele Kinderärzte und Psychologen, und warnen vor sowohl medizinisch-biologischen, als auch psychologischen Folgen durch das Tragen der Alltagsmasken. Als Risiken werden u. a. eine erhöhte Keimbelastung (Viren, Pilze, Bakterien) der Masken, eine erhöhte Rückatmung von CO 2 , die zu Hyperkapnie führt, sowie psychosoziale Konsequenzen wie bspw. Angststörungen oder mangelhafte Entwicklung der Kindern durch Fehlen von Mimik und Nähe.

Zuletzt meldete sich eine Müllheimer Neurologin, Dr. med. Margareta Griesz-Brisson, die ebenfalls in London praktiziert, per Videobotschaft an die Öffentlichkeit. Sie warnt insbesondere vor der Maskenpflicht für Kinder. Durch das Tragen von Masken würden vor allem Kinder irreversibel und für das ganze Leben gewaltsam geschädigt. Die latente Sauerstoffunterversorgung des Gehirns führe dazu, dass Gehirnzellen unwiderruflich zerstört werden. Das Video mit Ihrer starken Botschaft ging in den letzten Tagen im gesamten Deutschsprachigen Raum viral.

Aber schauen Sie selbst und machen sich ein Bild.