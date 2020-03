Nehmen wir mal an wir infizieren uns am Einkaufswagen oder an einem eingekauften Produkt. In welcher Reihenfolge sollte man dann vorgehen?

1. Zu Hause Tür aufschließen (Der Virus ist nun am Türgriff)

2. Hände waschen (Die Türklinke zum Bad wenn möglich nicht anfassen)

3. Ausziehen und die eingekauften Produkte wegpacken.

(Die sind aber infiziert und an Plastik haftet der Virus bis zu 72* Stunden, auf Pappe bis zu 24 Stunden. D.h. Eigentlich dürfte man diese Produkte 3 Tage lang nicht anfassen. Falls Sie unterwegs das Handy benutzt haben dürfen sie es 72 Stunden nicht benutzen, es sei denn Sie waschen es mit Seife ab).

4. Jetzt wieder Hände waschen

5. Sollten Sie nun eines der eingekauften Produkte verzehren oder kochen wollen, müssen Sie die Packung vorsichtig aufmachen, dann Hände waschen und dann das Produkt der Packung entnehmen und auf einen sauberen Teller legen. Dann die Packung wieder verschließen und im Schrank / Kühlschrank verstauen. Jetzt wieder Hände waschen und die infizierte Oberfläche, da wo die Packung lag, mit Seife abwaschen.

6. Wenn Sie nun aus irgend einem Grund in ihren Keller gehen oder zum Briefkasten, müssen Sie bedenken dass auch ihr Schlüsselbund mit Viren behaftet ist.

Was ich damit sagen will: Es ist sehr kompliziert und man kann unmöglich immer an alles denken. Das beste und einzige was man tun kann ist:

Hände waschen, Hände waschen und wieder Hände waschen. Lieber einmal zu viel als zu wenig.

*Nach ein paar Tagen sind nur noch 0,1% der Viren auf dem Plastik.