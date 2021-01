Seit Montag, 18. Januar, wird der Innanraum der Kirche St. Laurentius in Mintard saniert. Darum finden Gottesdienste, eucharistische Anbetung und Messen in St. Peter am Münzenbergerplatz statt. Zu den Gottesdiensten am Samstag und Sonntag muss man sich bis freitags, 12 Uhr unter Tel. 02054/4418 oder per Mail an pfarramt@stpeter-und-laurentius.de anmelden. Der Pfarrsaal an der August-Thyssen-Straße scheidet aufgrund der Abstandsregeln als Andachtsraum aus. Das Oktogon der Kirche bleibt für persönliche Gebete geöffnet. "Wir hoffen, dass wir Ostern wieder in der Kirche St. Laurentius feiern können", sagt Pfarrer Sven Goldhammer. Der Wiedereröffnungstermin wird rechtzeitig bekanntgegeben.