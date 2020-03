Kettwig - hier bin ich geboren und ich liebe diesen Ort. Diese Stadt, genau dieses Dorf und ich bin dankbar für alles, was die "Perle an der Ruhr" zu bieten hat. Ich freue mich ebenso über die Neuzugänge im Dorf. Kettwig ist schön und so soll es auch bleiben. Auf die Liebe zu Kettwig und die Wertschätzung. Eure Kerstin