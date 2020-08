Nachdem der Baldeneysteig seit seiner Eröffnung im Jahr 2017 großen Anklang gefunden hat, entstand in Essen der Plan eine weitere größere Wanderroute im Essen Süden auszuweisen. So wurde dann auch nach der notwendigen Vorbereitung im Mai 2020 der "Kettwiger Panoramasteig" eröffnet. Mit ca. 35 Kilometer Länge und etwa 800 bis 900 Höhenmetern ist er noch etwas anspruchsvoller als der Baldeneysteig.

Den Baldeneysteig haben wir bereits zweimal beschritten, worüber ich auch hier berichtet habe. Für die Bewältigung des Kettwiger Panoramasteiges erwischten wir noch vor der aktuellen Hitzewelle ein geeignetes Wochenende. Wir mussten zwar überwiegend auf Sonnenschein verzichten und uns auch einmal bei einem Schauer kurz unterstellen, aber im Großen und Ganzen war das Wetter für so eine Tour gut geeignet.

Der Kettwiger Panoramasteig ist eine Rundtour, die zwischen Kettwig und Werden nördlich und südlich der Ruhr verläuft (s. Karte in Bild 1). Er ist in beiden Richtungen ausgeschildert und ein Startpunkt kann beliebig entlang des Rundkurses gewählt werden. Wir wählten für Start und Ziel den Parkplatz am Kettwiger Schwimmbad und durchliefen den Weg gegen den Uhrzeigersinn. Wie es der Name des Steiges schon vermuten lässt, hält der Weg viele schöne Aussichten in unterschiedlichen Himmelsrichtungen bereit. Fernblicke über die Landschaften wechseln sich dabei mit Blicken auf die Ruhr und die Stadtteile Kettwig und Werden ab. Bei Werden überlappt sich der Kettwiger Panoramasteig ein Wegstück mit dem Baldeneysteig und dort erreicht man auch einen Aussichtspunkt von dem der Baldeneysee sichtbar wird.

Es ist möglich und je nach Kondition auch empfehlenswert, den Kettwiger Panoramasteig in mehreren Etappen zu absolvieren. Zum Beispiel lassen sich die Abschnitte nördlich und südlich der Ruhr getrennt erwandern. Das Schließen des Rundweges kann dann jeweils über den Weg direkt an der Ruhr oder über die S-Bahn zwischen Kettwig und Werden erfolgen. Wer wie wir die gesamte Strecke an einem Stück leistet, sollte sich den kompletten Tag dafür Zeit nehmen. Es ist auch ratsam Proviant und Getränke für den ganzen Tag mitzunehmen, denn wenn man nicht gerade im Laufschritt unterwegs ist, bleibt kaum Zeit für eine Einkehr, obwohl es dafür auch gute Gelegenheiten gibt.



Der Kettwiger Panoramasteig ist mit 35 Kilometern und über 800 Höhenmetern anstrengend aber unbedingt empfehlenswert. Wir waren sicher nicht das letzte Mal auf diesem Wanderweg. In meiner Fotostrecke habe ich einige Eindrücke entlang des Weges zusammen gefasst. Viel Spaß beim Durchblättern und lasst euch ruhig mal motivieren dieser Strecke auch vor Ort und nicht nur hier im WWW zu folgen. ;-)

Auf verschiedenen Internetseiten der Stadt Essen finden sich auch zusätzliche Infos über den Kettwiger Panoramasteig.