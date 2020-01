Lauftreff Kettwig 2000 Läufer Marc Böhme überraschte die Konkurrenz mit seiner Frühform und gewann bei der Duisburger Winterlaufserie seine Altersklasse M55.

Für die 10 km benötigte der Kettwiger bei Deutschlands größter Serienveranstaltung 38:16 Minuten. Damit blieb er weit unter der Norm für die Deutsche Meisterschaft über 10.000 Meter am 9. Mai in Pliezhausen (Baden-Württemberg).

‚Ich bin sehr glücklich“, so Böhme im Interview nach seinem Zieleinlauf. „ich wusste, dass ich die Norm schaffen kann, habe aber so früh in der Saison noch nicht damit gerechnet“.

Somit kann sich Böhme nun in aller Ruhe auf die Deutschen Meisterschaften, aber auch auf die Senioren-Weltmeisterschaften Ende Juli in Toronto/Kanada vorbereiten.