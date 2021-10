Der Lauftreff Kettwig 2000 e.V. lädt seine Mitglieder ein zur Herbstwanderung am 31.10.2021.

In diesem Jahr findet nach fast zweijähriger Pause wieder die traditionelle Herbstwanderung statt.

Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Mühlengraben.

Alle aktiven und passiven Mitglieder des sind dazu herzlich eingeladen.

Ein gemeinsames Essen in einem Restaurant ist bei dieser Wanderung nicht vorgesehen. Doch wie immer, gibt es auch diesmal einen kleinen Imbiss.

Anmeldungen nimmt Michael Egen entgegen.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Michael Egen Rüdiger Peters