Beim 39. Straßenlauf „Rund um das Bayer-Kreuz“ stellte der Kettwiger Läufer Marc Böhme abermals seine Top Form unter Beweis.

Bei heftigem Wind lief er in dem stark besetzten Feld erstmals bei diesem Lauf in die Ränge. Mit hervorragenden 38.37 min wurde er Zweiter über 10.000 m in der AK M55.

„Der Lauf ist ja immer stark besetzt. Daher habe ich mich darüber sehr gefreut.

Es war heftig windig und daher bin ich auch mit der Zeit sehr zufrieden. Auch, wenn es ein paar Sekunden langsamer war, als im Januar in Duisburg. Aber da waren die Bedingungen einfach besser“.

Auf jeden Fall ist er wieder unter der DM-Norm von 39:20 min geblieben.