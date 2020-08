Die Landesligadamen von Mintard verlieren gegen den zwei Klassen höher spielenden Regionalligisten erst sehr spät mit 2:0.

Lange konnte die Abwehr die Angriffe der Mönchengladbacherinnen abwehren, unter anderem durch eine glänzende Vanessa Barden im Tor, die viele gute Chancen des Gegners vereitelte und einige Torschüsse an den Pfosten bzw. Latte lenken konnte.

Erst in der 82 Minute mußte die Torhüterin erstmalig hinter sich greifen. Der 2:0 Endstand fiel durch einen unhaltbaren Fernschuss in der 90 Minute.

Durch den dauerhaften Druck kam aber das Mintarder Spiel - eigene schnelle Angriffe - leider kaum zustande.

Insgesamt ist das Ergebnis ein super Erfolg für die junge Mannschaft von Torsten Eichholz.

Die Spielerinnen können jetzt die Erfahrung aus diesem Spiel mitnehmen und sind für die Landesligasaison gut gerüstet.

Demnächst stehen noch weitere Testspiele, sowie das Pokalhalbfinale im Kreis Essen an.