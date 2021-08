Die neue Saison 2021/2022 kann kommen.

Nach dem mehrfachen Corona-bedingten Abbruch der letzten Spielzeit, dem überraschenden Abstieg der 1. Herren aus dem Bezirk und den damit geplatzten Träumen ist die Tischtennisabteilung des Kettwiger SV in der sportlichen Realität angekommen.

Das TT-Planungsteam mit Spartenchef Dieter Kral, Sportwart Thomas Schneller und den Mannschaftsführern hatte es beileibe nicht einfach, die auf Essener Kreisebene agierenden 4 Herrenteams ebenso schlagkräftig wie taktisch klug auf zu stellen.

Während das KSV Nachwuchsteam bereits in der Vorsaison wegen personeller Probleme die Segel streichen musste, stand bei den Herren für die neue Saison ein komplettes spielstarkes Sextett beruflich bzw. gesundheitsbedingt gar nicht mehr zur Verfügung.

Da die TT-Wettspielordnung sich ohnehin am Prinzip der Ersatzgestellung von den unteren zu den oberen Ligen orientiert, traf es diesmal die Leistungsträger der bisherigen 4. Herrenmannschaft, um in die 3. Herren (2. Herrenklasse) nachzurücken. Die verbliebenen Aktiven der ehemaligen 4. Herren, der übrigens auch ein weibliches Trio angehört, bilden die neue 4. Herrenmannschaft. Neu: Sie wird in der 3. Herrenklasse an den Start gehen. Da hier die Mannschaftsstärke 4 (statt bisher 6) beträgt, dürfte das nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen sondern böte zudem die Chance, immer komplett anzutreten zu können.

Hier das TT-Mannschaftstableau, wie es dem TT-Kreis Essen verbindlich übermittelt wurde

(MF = Mannschaftsführer):

1. Herren (Kreisliga Gr. 1):

1 Dr. Vollmer, 2 Tondorf, 3 Kraft (MF), 4 Hüser, 5 Kaes, 6 Kullik, 7 Tenschert

2. Herren (Kreisliga Gr. 2):

1 Völler, 2 Main, 3 Fabig, 4 Koll, 5 Berger, H., 6 Knorr, 7 Rehosek, 8 Haeyn (MF)

3. Herren (2. Herrenklasse Gr. 1):

1 Hein, 2 Conrad, 3 Schneller, 4 Steinebach, 4 Zens, 5 Servos, 6 Kral (MF)

4. Herren (3. Herrenklasse Gr. 2):

1 Leusch, 2 Breuer (MF), 3 Passiep, 4 Terjung, 5 Jansen, 6 Richter, 7 Grote, 8 Meinert, 9 Aigner, 10 Ehl, 11 Rexhausen, 12 Schönke, 13 Rottmann.

1. Jungen (geplant frühestens zur Rückrunde !)

Wie steht es mit den Zielen der 4 Teams in der kommenden Meisterschaftssaison?

Vorrangig sind erst einmal alle Anstrengungen darauf ausgerichtet: Den sofortigen Wiederaufstieg des KSV-Aushängeschildes 1. Herren in die überörtliche Spielklasse auf Bezirksebene. Dieses Ziel wird, zumal mit dem TV Horst-Eiberg der heißeste Konkurrent auf Meisterschaft und Aufstieg in die selbe Gruppe gelost wurde (6 Spieler mit über 1700 QTTR-Punkten!) ein wahrer Kraftakt werden!

Die Kettwiger Teams 2 bis 3 werden dieses Vorhaben voll unterstützen und dafür eigene Ambitionen zurückstellen. Für sie steht erst einmal der Erhalt der eigenen Spielklasse im Vordergrund.

Die „neue Vierte“ dürfte den Focus darauf legen, sich in der neuen Umgebung zu „akklimatisieren“.

Übrigens könnte die Hoffnung auf den einen oder anderen Neuzugang für die KSV „Erste“ zur Halbzeit durchaus Nahrung erhalten. Und davon würden dann nicht zuletzt ja auch die nach geordneten Mannschaften profitieren….

Kettwigs „nagelneue“ Heimspielstätte.

Nach Abriss des bisherigen „Tischtennis-Wohnzimmers“ in der Grundschule an der Ruhr (Mintarder Weg 43) ist nun – mit Unterstützung des KSV-Vorstandes - die voll sanierte Schmachtenberg-Grundschule das neue Domizil der kleinen, aber feinen KSV-Sparte. Sie ist seit neuestem nicht nur zentrale Trainingsstätte, auch alle Heimspiele werden zukünftig in der „Schmachtenberg-Arena“ zu verfolgen sein, alles natürlich bei Beachtung der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen.

Wann fällt der Startschuss für die neue Saison?

Als erste KSV-Mannschaft startet am Samstag 4.September die 2. Herren in eigener Halle. Gegner ist TV Eintracht Frohnhausen I. Die ersten Ballwechsel werden um 16 Uhr erwartet.

Zwei Tage später, am Montag 6. September 19.30 Uhr steigt im Sportzentrum Ruhr, Steeler Str. 261 die Auswärts-Partie der 4. Herren bei DJK Franz-Sales-Haus XI.

Am Dienstag, 7.September legen die 1. und 3. Herren in ihren Ligen nach: Die 1. Herren treffen auswärts auf GW Freisenbruch II (Anschlag 19.30 Uhr, Antoniusschule, Im Haferfeld 39, 45279 Essen).

Am selben Tag zur gleichen Anschlagzeit empfangen die 3. KSV Herren den Ruhrnachbarn TTC Werden IV zu Hause in der Schmachtenberg-Arena.

Alles Weitere zu Spielterminen, Trainings- und Corona-Regelung für Spieler und Gäste ist auf den Homepages des KSV und der Abteilung TT

http://kettwigersv.de/startseite_kettwig.html

http://kettwigersv.de/Tischtennis.html



nachzulesen.