Es gab Hoffnung, dass nach den 3 absolvierten mageren Spielwochen der Punktetisch für die 4 Wettkampf-Teams des Kettwiger Sportvereins nun endlich einmal reichlicher gedeckt sein würde. Nach 12 absolvierten Partien der neuen Saison 2021/22 bildeten ganze 3 Siege und ein Remis die bisherige Gesamtausbeute. Deshalb hatte die Freude über den Punktgewinn der 3. Herren zum Start in ihre 4. Spielwoche besonderes Gewicht. Leider brachte das Kreisliga-Heimspiel der 2. Herren gegen das starke Team von Tusem III nicht den erhofften Effekt, zumal wiederholt Brett 1 bis 3 ausfielen und zudem das Glück die Schmachtenbergarena wohl gemieden hatte.

3. Herren fehlen wenige Bälle zum Sieg!

Beim Auswärtsspiel in der 2. Herrenklasse (Gr. 1) gegen Tabellennachbar ESV Grün-Weiß III musste die KSV-Dritte wiederholt auf ihr Spitzen-Bett Hein verzichten, dafür war Mannschaftsführer Kral wieder an Bord. In einem Match auf Augenhöhe wechselten die Führungen des öfteren: Nach den Anfangsdoppeln und dem ersten Einzel lagen erst die Gäste 3:1 in Führung (Zens/Servos, Schneller/Steinebach im Doppel sowie Schneller im Einzel). Dann erspielten sich die ESVler mit 4 Siegen in Folge eine 5:3 Führung.

Das Wechselbad setzte sich fort: 3 Einzelsiege durch Servos, Conrad und Schneller markierten die 6:5 Führung der Kettwiger, ehe der Gastgeber mit 7:6 konterte. Das 7:7 durch Servos machte Hoffnung auf zumindest einen Punktgewinn, den dann das Schlussdoppel Schneller/Steinebach sicher stellte. Bei einem Satzverhältnis von 579:554 für Kettwig und drei Einzelniederlagen im Entscheidungssatz wäre sicherlich „mehr drin“ gewesen. Der gewonnene Punkt und der gefestigte Tabellenplatz 5 dürfte darüber hinweg trösten. Kettwiger „Spieler des Abends“ wurde übrigens Thomas Schneller, der nicht nur seine beiden Einzel, sondern auch mit Partner Steinebach beide Doppel gewann!

Die nächste Begegnung findet für die „Dritte“ nach den Herbstferien statt: Am Dienstag 26. Okt. 19.30 Uhr Ist Ruwa Dellwig II als Tabellenschlusslicht in der Schmachtenberg-Arena zu Gast .

2. Herren kassieren trotz starker Leistung „zu Null“-Niederlage!

Obwohl wieder die erste Hälfte der Kettwiger Idealbesetzung nicht präsent war, entwickelte sich in den einzelnen Begegnungen gegen Tusem III ein Spiel „auf Augenhöhe“. Dieses Septett war am Start: P. Berger, Koll, Knorr, Rehosek, Schneller und Servos. Außerdem wurde H.Berger exklusiv für das Doppel 2 nominiert.

Leider reichte es trotz der heraus gespielten Führungen in den einzelnen Sätzen und etlichen (insgesamt 12) Satzgewinnen der Kettwiger am Ende nicht einmal für einen einzigen Zähler! 5 Begegnungen wurden allesamt im 5. Satz entschieden, alle gingen mehr oder weniger knapp an Tusem: Das Doppel Knorr/Koll verlor 10:12, H.Berger/Servos 7:11 (nach einer 2:1 Satzführung), Koll verlor sein Einzel gegen die Nr. 1 Zhong mit 10:12, Knorr mit 7:11, Servos mit 8:11 (nach eigener 2:0 Satzführung)! Nach vier Niederlagen in Serie belegt die „KSV-Zwote“ den 10. und letzten Tabellenplatz der Kreisliga (Gr.2).

Samstag 30.Okt. kommt es nach der Herbstpause zum Kellerduell der Liga: Um 16 Uhr steigt in der Schmachtenberg-Arena die Partie gegen Ruhrnachbar TTC Werden III, der ebenso wie DJK Stadtwald noch keinen Punkt auf der Habenseite hat.

Fotos: Archiv der TT-Sparte im KSV, DieterKral

Text: Reiner Forstmann, KSV TTA

(Änderungen vorbehalten !)