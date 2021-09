Nach der glatten 3:9 Niederlage der 4. Herren beim Favoriten Franz-Sales-Haus XI (3. Herrenklasse) und dem unglücklichen 7:9 der 2. Herren zuhause gegen TV Eintracht Frohnhausen II (Kreisliga Gr. 2) waren Erfolgserlebnisse gefragt, um den Kettwiger Tischtennissport nach der Corona-Pause wieder in die Spur zu bringen.

Auch die 1. Herren verpassen das Remis.

Leider setzte sich erst einmal die Pechsträhne der KSV Tischtennissportler weiter fort. So hatte das 1. Herrenteam, das mit Vollmer, Kraft, Hüser, Kullik Tenschert sowie Fabig als Ersatz aus der eigenen Zweiten (Es fehlten die Nr.2 Tondorf und Nr. 5 Kaes) eigentlich mit allen 3 gewonnenen Anfangsdoppeln einen Auftakt nach Maß hinlegte.

Diesen konnten die Gastgeber aber kontern und selbst mit 4:3 in Führung gehen. Tenschert, Fabig und Vollmer (3:1 Sieg im Topduell gegen Schwartz), holten mit ihren Einzelsiegen eine 2-Punkte-Führung heraus – zum Zwischenstand von 6:4 für Kettwig. In der Folgezeit erspielten sich die Freisenbrucher 4 Zähler nacheinander, wobei zwei (Kraft, Kullik) knapp im 5. Satz gegen die Kettwiger entschieden wurden. Fabig konnte zwar für sein Team mit seinem zweiten Einzelerfolg noch auf 7:8 verkürzen. Das Schlussdoppel (mit Vollmer/Kullik) entschied aber der Gastgeber in 4 Sätzen für sich – zum Endstand von 9:7. Übrigens war Fabig der erfolreichste Akteur des Kettwiger Sextetts. Als Ersatzspieler blieb er in beiden Einzeln sowie im Doppel (mit Partner Hüser) allein unbesiegt!

Für die nächste Begegnung in der Kreisliga-Gruppe 1 muss sich die KSV-Erste etwas einfallen lassen, um nicht bereits frühzeitig den Anschluss nach oben zu verpassen. Am Samstag 18. September steht in der Schmachtenberg-Arena um 18.30 Uhr die Begegnung mit dem VfB Frohnhausen II auf dem Programm.

3. Herren schmettern sich überraschend auf Rang 1!



Damit scheint die Tischtennis-Sparte des KSV endlich in die Spur zu kommen:

Dass es bei dem klaren Sieg im ersten Saisonmatch ausgerechnet die befreundeten Nachbarn an der Ruhr aus Werden (4. Herren) traf, hat der Terminkalender zu verantworten. Außerdem konnte das Kettwiger Team von Brett 1 bis 6 mit Hein, Conrad, Schneller, Steinebach, Zens und Servos seine stärkste Formation an die Tische bringen. Dagegen hatten die Werdener 2 Ersatzspieler (5. Mannschaft) dabei.

Einen tollen Start legten die Kettwiger hin, sie gingen durch Siege in allen 3 Anfangsdoppel und dem Einzelerfolg durch Hein gleich mit 4:0 in Führung.

Nach 2 Erfolgen der Gäste punkteten die Kettwiger 4mal in Folge durch Steinebach, Zens, Servos und Hein, der damit beide Einzel gewann.

Beim Gesamt-Stand von 8:2 schien „der Drops gelutscht“. Matchwinner mit dem letzten ausgespielten Einzel war Schneller, der für sein Team den klaren 9:3 Erfolg krönte. Da die Liga-Konkurrenten im direkten Vergleich mit schlechteren Resultaten aufwarteten, beschert die erste Spielwoche den Kettwigern sogar Tabellenrang 1.

Am Dienstag 14. September 19.30 Uhr gilt es, diesen Rang bei TUSEM Essen VIII (Grundschule Waldlehne 111) zu verteidigen.

Fotos: Tischtennis-Archiv TTA im KSV, Dieter Kral

Text: Reiner Forstmann

(Änderungen vorbehalten!)