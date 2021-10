Endlich wieder großer Sport auf der Ruhr: Rund 750 Wassersportler aus dem gesamten Bundesgebiet, den Niederlanden und Österreich zog es nach Kettwig. Sie und das gleichermaßen sportbegeisterte wie feierfreudige Publikum erlebten ein denkwürdiges Wochenende.

Mit einer halben Bootslänge Vorsprung entschied der Etuf-Achter das prestigeträchtige Rennen um die Essener Stadtmeisterschaft zum 26. Mal für sich. Der Zweitplatzierte "Ruderklub am Baldeneysee" hatte mit Jakob Schneider immerhin einen Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in Tokio an Bord. Dritter wurde Ausrichter KRG, dessen Frauen sich im nicht minder hart umkämpften Vergleich der Doppelvierer vor TV Kupferdreh und RaB durchsetzen konnten. Lene Mührs, Celina Schneider, Lea Schneider und Lena Siekerkotte wurden von den heimischen Zuschauern frenetisch gefeiert.

Nach der pandemiebedingten Absage waren die Ruderfans sichtlich ausgehungert und genossen den verspäteten 30. Herbst-Cup als Event, das sportliche Höchstleistungen, aber auch jede Menge Gaudi entlang der Feier-Promenade und beim Drachenbootrennen zu bieten hatte; was sich trotz 3G und Nachweispflicht so anfühlte, als würde Corona keine Rolle mehr spielen.