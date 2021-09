Wie bereits in der ersten Spielwoche mussten sich die Tischtennisspieler des KSV auch in Runde 2 mit einem Sieg begnügen. Dafür sorgte diesmal das 1. Herrenteam als „Aushängeschild der Sparte“. Leider gingen die übrigen drei Wettkampfteams leer aus.



1.Herren lässt die Schmachtenberg-Arena jubeln!

Die unglückliche 7:9 Niederlage der Vorwoche schien das Selbstvertrauen der 1. Herrenmannschaft arg beschädigt zu haben.

Ein rundes Dutzend Tischtennis-Fans war beim ersten Heimspiel der Saison in der Halle und konnten live erleben, wie ein Spiel gedreht wurde: Das Gastgeberteam mit Vollmer, Kraft, Hüser, Kaes, Tenschert und Fabig (Ersatz aus der eigenen „Zweiten“) lag gegen VfB Frohnhausen II mit 3:4 zurück. Das Doppel Vollmer/Fabig sowie im Einzel Vollmer und Hüser hatten sich die Gegenzähler erkämpft.

Danach schalteten die Kettwiger ihren „Turbo“ ein und gewannen hinter einander alle weiteren 6 Einzel zum Endstand von 9:4 und sicherten sich damit die ersten Punkte der Saison. Wie dramatisch der fast 3,5-stündige Spielverlauf mit insgesamt 13 Begegnungen war, belegt die Tatsache, dass allein 7 erst im fünften und letzten Satz entschieden wurden, davon 4 mit nur zwei Bällen Differenz.

Auf Seiten des Gastgebers wurde die Kettwiger Nr. 1 Vollmer zum Spieler des Abends. Er gewann beide Einzel und das Doppel mit Partner Fabig. Für die übrigen Zähler sorgten Kraft (1), Hüser (2), Kaes, Tenschert und Fabig (je 1).

Durch den ersten Saisonsieg kletterte das 1. Herrenteam auf Rang fünf und muss nun im nächsten Match beim direkten Tabellennachbarn Adler Union Frintrop IV antreten: Dienstag 21. Sept. 19 Uhr Bezirkssportanlage Frintroper Wasserturm', Frintroper Str. 306 a.

2. Herren kassieren ihre bisher höchste Saisonniederlage!

Nach der unglücklichen 7:9 Niederlage in der ersten Spielwoche hatte sich das 2. Herrenteam in Kreisliga-Gruppe 2 mit dem Tabellenführer und haushohen Favoriten DJK Franz-Sales-Haus IV auseinander zu setzen. Die Ausgangslage für das KSV-Sextett gestaltete sich denkbar schlecht, zumal mit H. Berger, Knorr und Rehosek nur die Hälfte der Idealbesetzung parat stand.

Die fehlende Hälfte wurde mit Schneller, Steinebach und Richter durch Spieler der 3. und 4. Herren ersetzt, die sich zwar redlich mühten, aber von dem mit einem um mehr als 250 QTTR-Punkte aufwarteten Favoriten die Grenzen aufgezeigt bekamen. Fazit: In 1,5 Stunden Spielzeit konnte der KSV 6 Sätze für sich verbuchen, wobei H. Berger immerhin für den Ehrenzähler zum 1:9 sorgte. Im Doppel konnte er die Chance auf eine Ergebnisverbesserung mit Partner Richter (10:12 im 5.Satz) leider nicht nutzen!

Die Kettwiger Reserve bildet momentan das Schlusslicht der Tabelle.

Am Samstag, 25 Sept. um 16 Uhr hofft das Team auf die ersten Punkte der Saison, im Heimspiel wartet mit dem derzeitigen Tabellenfünften VfB Frohnhausen III die nächste anspruchsvolle Aufgabe.

3. Herren vermissen schmerzlich ihre Nr.1!

Beim Saisonstart hatte er mit seinen überzeugenden Siegen maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Diesmal – auswärts bei Tusem VIII - fehlte Hein als Nr.1, alle Teamkollegen rutschten einen Rang nach oben. Passiep aus der eigenen 5. Mannschaft nahm den freien 6. Platz ein.

Bis zum 4. Durchgang der Begegnung schien das Kettwiger Sextett das Handykap der Ersatzgestellung gut weggesteckt zu haben: Nach zwei gewonnenen Anfangsdoppeln durch Schneller/Steinebach bzw. Servos/Passiep sowie dem kappen Einzelerfolg durch Schneller (11:9 im Entscheidungssatz) lagen die Kettwiger sogar mit 3:1 in Führung!

Mit 4 Siegen in Folge setzten sich die Spieler von der Margarethenhöhe danach erstmals mit 5:3 vor Kettwig, ehe Servos (neben Hein noch unbesiegt) zum 4:5 verkürzen konnte.

Damit hatten die Kettwiger bereits ihre gesamte „Munition“ verschossen, Tusem durfte sich nach fast 2,5 Stunden Spielzeit über das 9:4 freuen.

Am Dienstag 21. September (19 Uhr, Schmachtenbergarena) kann das 3. Herrenteam des KSV, das momentan Rang 6 der Liga belegt, das Rad herumdrehen und wichtige Punkte gegen die Drittvertretung des TV Kupferdreh „einsammeln“. Achtung: Am Spitzenbrett ist übrigens mit Sebastian Krupp der frühere Nachwuchstrainer der Kettwiger aufgestellt!

4.Herren unterliegen ihrem Werdener Nachbarn 2:6!

Einen durchwachsenen Sonntagmorgen erlebte das 4. Herrenteam des KSV in seinem ersten Heimspiel der Saison. Gegen die 5. Mannschaft des TTC Werden konnte das Quartett Leusch, Breuer, Passiep und Terjung bis zum Spielstand von 2:3 noch gut mithalten (Gegenzähler durch das Doppel Terjung/Passiep und Passiep im Einzel). Danach war der Bann aber zum Nachteil der Kettwiger gebrochen: Die Ruhrnachbarn entschieden die restlichen 3 Einzel für sich, wobei es Mannschaftsführer Leusch in seinem zweiten Einzel zumindest bis in den Entscheidungssatz schaffte (7:11). Die „Vierte“ ist aktuell mit Rang 10 Vorletzter der 3. Herrenklasse (Gr. 2) und hat im nächsten Heimspiel am Sonntag 26. Sept. mit dem TV Kupferdreh IV den derzeitigen Tabellenführer zu Gast.

Fotos: TT-Archiv. Dieter Kral

Text: Reiner Forstmann

(Änderungen vorbehalten)