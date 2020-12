Das Jahr 2020 war kein normales Jahr.

Wir alle wurden vor neue Herausforderungen gestellt, im privaten, beruflichen und auch im sportlichen Bereich.

Gemeinsames Laufen und Walken war und ist wieder nur in kleinen Gruppen und unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen erlaubt.

Beim Lauftreff Kettwig 2000 wurden diese Maßnahmen jederzeit befolgt, deshalb gab es auch innerhalb der regulären Lauftreff Termine keine Covid19 Infektionen.

Dennoch ist es auch in 2020 insgesamt 20 Teilnehmern, darunter 11 Mitglieder des Lauftreff Kettwig 2000 sowie 4 Kinder, das Sportabzeichen zu erkämpfen.

Vielen Dank an Christel Dudjan und ihren Helfern , denen es trotz der erschwerten Bedingungen gelungen die Abnahme der Sportabzeichen durchzuführen.

Besonders stolz ist Christel Dudjan auf ihre Enkel Anton und Oskar, die bereits früh in ihre Fußstapfen treten. Euch beiden - und auch- Jonas und Jonathan Meuze herzlichen Glückwunsch. Macht weiter so!

Wir gratulieren allen erfolgreichen Absolventen.

Ganz besonders gratulieren wir:

Günter Härig zu seinem 45. Sportabzeichen in Gold,

Christel Dudjan zum 35. und Edelgard Herwald zum 20. Sportabzeichen in Gold.

Eine feierliche Übergabe der Sportabzeichen kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden.

Sportabzeichen Abnahmetermine 2021 (unter Vorbehalt)

Sportanlage an der Ruhrtalstraße.

Montag, 12. April 2021 Montag, 3. Mai 2021 Montag, 7. Juni 2021

Montag, 5 Juli 2021 Montag, 2. August 2021 Montag, 6. September 2021