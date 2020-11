Kein Prinzenpaar, kein Möhnensturm, kein Rosenmontagszug! Da soll doch wenigstens der Hoppeditz die fünfte Jahreszeit nicht verschlafen. Ratingens Karnevalisten setzen diese Tradition ohne Ansteckungsgefahr fort und wecken die personifizierte Narretei am 11. November um 11.11 Uhr auf.

"Wir wollen den Ratinger Närrinnen und Narren die Möglichkeit geben, ein Stück Normalität zurück zu bekommen", so der 1. Geschäftsführer des Karnevalsausschusses Mike Gans.Um das zu ermöglichen, wurde mit professioneller Unterstützung ein aufwändiger Film gedreht. Darin besucht Katrin Hofmann in der Rolle des Hoppeditz die Orte, die sie in ihrer gewohnt humoristischen Art unter die Lupe genommen hat.

Großer Spaß beim Dreh

"Das war eine ganz neue Erfahrung für mich und hat riesigen Spaß gemacht", sagt Katrin Hofmann. Auch wenn sie es vermissen wird, ihre Rede vor dem Ratinger Narrenvolk vorzutragen, erkennt sie auch klar die Vorteile einer digitalen Version. "Dank der Technik sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt, und herausgekommen ist eine Hoppeditzrede voller lustiger Effekte und mit jeder Menge Spaß." Zu sehen ist das Video am Elften im Elften, pünktlich um 11.11Uhr, auf der Webseite des Karnevalsauschusses: www.ratingerkarneval.de.