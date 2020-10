Mit einem strengen Corona-Hygienekonzept fand die wegen der Pandemie im Juni verschobene Mitgliederversammlung des Bauvereins Kettwig statt. Im großen Saal des Alten Bahnhofs führten vorgezeichnete Laufwege zu den Stühlen, die in weitem Abstand voneinander platziert worden waren. Am Eingang wurde Fieber gemessen. Doch niemand musste wegen einer Infektion abgewiesen werden.





Erstmal Fieber messen

In seinem Lagebericht ging der geschäftsführende Vorstand Hans-Joachim Kraft nicht nur auf das gut verlaufene letzte Jahr, sondern auch auf die Herausforderungen des nächsten Jahres ein. Stichworte sind hier die Reform der Grundsteuer und die neue CO2-Steuer. Hier sieht der Vorstand die Genossenschaft jedoch durch umfangreiche energetische Maßnahmen gut aufgestellt.

327.000 € investierte der Bauverein Kettwig in seinem 101. Bestehensjahr 2019 in die Gebäudesanierung. Im Vorjahr waren es 459.000 € gewesen. Dafür floss mit 513.000 € mehr Geld in die Wohnungssanierung, 2018 waren es 464.000 €. Die laufende Instandhaltung kostete im letzten Jahr 310.000 € (Vorjahr: 366.000 €).

Höhere Rücklagen

Da die Geschäftsentwicklung auch im vergangenen Jahr wieder positiv war, konnten rund 178.000 € in die Ergebnisrücklagen einfließen.

Darüber hinaus genehmigte die Mitgliederversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von erneut vier Prozent auf die Anteile.

Investitionen in den Wohnungsbestand

Je Quadratmeter Wohnfläche investierte die Kettwiger Wohnungsgenossenschaft etwa 33 € (Vorjahr: 37 €). Damit belegt der Bauverein Kettwig in der Wohnungswirtschaft allgemeinen einen sehr guten Platz, liegen die Investitionen pro Quadratmeter „woanders“ oftmals doch deutlich unter dem Kettwiger Wert.

Bei den turnusmäßigen Wahlen zum Aufsichtsrat kandidierte Wolfgang Lettow nicht erneut. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Anne Caroline van Boxel. Wiedergewählt wurde Peer Reitner.

Aufsichtsrat bestätigt

Bei der anschließenden Sitzung des Aufsichtsrates wurde Michael Kleine-Möllhoff erneut Vorsitzender, Peer Reitner sein Stellvertreter.Dem Finanzausschuss gehören Michael Kleine-Möllhoff (Vorsitzender), Dr. Sabine Pfeffer und Anne van Boxel. Dem Bauausschuss gehören an Peer Reitner (Vorsitzender), Dr. Thomas Berger und Armin Holle an.