In der Nacht zum Samstag wurde die Polizei zur Straße Schonnebeckhöfe gerufen, weil dort drei Unbekannte randalieren würden.



Als die zu Hilfe gerufenen Beamten kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass dort ein Mülleimer abgetreten worden war. Ganz in der Nähe - etwa 150 Meter entfernt vom Abzweig Katernberg - konnten die Beamten drei Personen ausmachen. Diese wurden aufgefordert, für eine Personenkontrolle stehen zu bleiben, stattdessen ergriffen sie jedoch die Flucht.

Zwei der Personen rannten nach links in einen Waldweg. Als einer der ihnen nacheilenden Beamten einen der jungen Männer an der Kapuze zu fassen kriegte, schmiss dieser eine angebrochene Colaflasche nach ihm. Der andere junge Mann legte nach und bewarf den Beamten mit einer Eisenstange. Die weitere Flucht gelang ihnen nur kurzzeitig, dann konnten sie im Dickicht gestellt werden - bei den jungen Männern handelt es sich um einen 21-jährigen Deutschen und einen 17-jährigen Polen.

In Gewahrsam

Die dritte Person - ein 21-jähriger Pole - welcher die Straße Schonnebeckhöfe in Richtung Schonnebeck geflohen war, konnte ebenfalls rasch festgesetzt werden. Bei ihm fanden die Beamten eine Eisenstange.

Bei allen drei Männern wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der 21-jährige Pole wurde nach der Feststellung seiner Personalien entlassen. Da die beiden anderen Männer sich nicht ausweisen konnten, wurden sie zur Wache Altenessen gebracht. Dort versuchte der 17-Jährige den Beamten zunächst ein Lügenmärchen aufzutischen, gab dann aber seine wahre Identität preis und wurde in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Der 21-jährige Deutsche, der den Beamten mit der Eisenstange beworfen hatte, wurde aufgrund seiner Alkoholisierung und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam gebracht.