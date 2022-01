Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe in Vogelheim westlich der Gladbecker Straße in Höhe der Johanniskirchstraße wurde gestern (20.01.) erfolgreich entschärft. Von dem aktuellen Bombenfund mussten rund 31 Anwohner*innen evakuiert werden, weitere 4.165 Personen im äußeren Bereich mussten sich luftschutzgemäß verhalten.



Ein Betreuungsangebot wurde im Marienhospital eingerichtet. Das Angebot wurde allerdings nicht in Anspruch genommen und es wurden auch keine Krankentransporte durchgeführt.

Rund 180 Einsatzkräfte waren vor Ort



Im Rahmen der Entschärfung waren rund 180 Einsatzkräfte der Essener Feuerwehr, der RGE, der Polizei, der Autobahnpolizei, Autobahn GmbH, Ruhrbahn, Stadtwerke Essen, des Ordnungsamtes sowie der Hilfsorganisationen im Einsatz.

Beim Bürgertelefon gingen knapp 90 Anrufe ein



Die Sperrung der A42 sowie die anderen Straßensperrungen wurden nach und nach wieder aufgehoben. Auch der Verkehr der Ruhrbahn konnte wieder ohne Einschränkungen laufen. Die Verwaltung bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Arbeit.