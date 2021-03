Donnerstagabend, 11. März, zündeten Unbekannte in der Weigelwerkstraße in Altenessen mehrere Mülltonnen an - die Polizei sucht jetzt Zeugen. Die Pressemitteilung der Polizei dazu lautet wie folgt:

"Die Beamten wurden gegen 21.10 Uhr zu dem Brand gerufen. Vor einem Ladenlokal standen zwei Mülltonnen aus Metall und Kunststoff in Flammen. Durch das Feuer waren auch ein Zaun sowie ein Container und ein Vordach beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0201/8290 zu melden."