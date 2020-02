Sie hatten sich einen Plan zurecht gelegt, wie sie sich Zugang zu einem Sportgeschäft in der Altenessener Straße verschaffen wollten. Der eine bricht die Tür auf, der andere steht Schmiere. Doch der Plan ist trotz vorher festgelegter Arbeitsteilung nicht aufgegangen.



Zwei mutmaßliche Einbrecher versuchten am Samstagmorgen (22. Februar, gegen 2:58 Uhr) in das Sportgeschäft auf der Altenessener Straße einzubrechen, wurden aber von einer Zeugin (40) beobachtet, die augenblicklich die Polizei alarmierte.

Sie beobachtete die beiden unbekannten Männer, die zunächst einige Zeit am Haus verweilten und sich dann vermehrt umschauten. Als dann einer der Männer versuchte, die Eingangstür gewaltsam aufzubrechen, alarmierte sie die Polizei.

Polizisten der Wache Altenessen erschienen aber kurz darauf am Tatort und konnten die 19 und 21 Jahre alten Männer widerstandslos festnehmen.