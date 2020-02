Einbruch in Karnaper Kita

Einbruchserie in Essen-Karnap

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Kindertagesstätte St. Marien (Stinnesstraße) eingebrochen.

Es wurde sehr viel verwüstet und mit Farbe besprüht.

Des Weiteren wurden Feuerlöscher in der Kindertagesstätte entleert.

Die Kita bleibt in dieser Woche geschlossen, um die Schäden zu beheben.

Quelle: Elternteil eines Kita-Kindes

Bereits in der vergangenen Woche gab es Wohnungseinbrüche im Heisterholz und in der Batenbrocker Straße.

Außerdem fanden in den vergangenen zwei Wochen Wohnungseinbrüche im Bräukerwald (mehrfach), Heisterholz (mehrfach), In der Vogelwische, Cremers Heide (mehrfach) statt.

In den meisten Fällen wurde ein Stein durch das Fenster geworfen (Bildmaterial von einem Einbruch liegt vor).

Oder der Täter ging über den Balkon rein.

Zudem wurde versucht in weiteren Straßenzügen einzubrechen.