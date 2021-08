Dank eines aufmerksamen Anwohners konnten gestern, 5. August, zwei mutmaßliche Katalysatoren-Diebe festgenommen werden - diese hatten sich gegen 4.50 Uhr an einem am Distelbeckhof geparkten Mercedes zu schaffen gemacht.

Einer der Unbekannten hatte mit einer Bohrmaschine und einer Taschenlampe auf dem Bürgersteig gelegen, während sein mutmaßlicher Komplize in einem BMW die Straße auf und ab gefahren war. Dem Anwohner war dies verdächtig vorgekommen, also verständigte er daraufhin die Polizei.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, flohen die Männer fußläufig, bzw. mit dem Auto. Im Rahmen der Fahndung wurden beide in der Nähe des Tatorts angetroffen. Zudem wurde das mutmaßliche Tatwerkzeug in einem Gebüsch sichergestellt. Der Katalysator des betroffenen Mercedes war teilweise abgetrennt und ausgehangen, befand sich aber noch am Fahrzeug.

Diebe vorläufig festgenommen

Die beiden mutmaßlichen Täter (21/44) wurden vorläufig festgenommen. Sie sind der Polizei wegen gleichartiger Delikte bereits bekannt. Beide stammen aus Rumänien und können keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen.