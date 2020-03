Die Kohlenmonoxid-Warngeräte schlugen sofort Alarm, als die Rettungswagenbesatzung gestern Abend das Mehrfamilienhaus an der de-Wolff-Straße betrat. Ein Anrufer hatte sie gegen 23.15 benachrichtigt und einen medizinischen Notfall gemeldet.

Nach dem Alarm zogen sich Rettungskräfte und Patient aus dem Haus zurück. Die Alarmstufe wurde erhöht, da die Retter zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen mussten, dass eine größere Anzahl

Personen in dem Mehrfamilienhaus dem Kohlenmonoxid ausgesetzt war. Neben

Feuerwehrkräften wurden neun Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)

sowie der Leitende Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert.

Wohnungstüren teilweise gewaltsam geöffnet

Dann musste es schnell gehen. Insgesamt wurden achtPersonen durch Schellen und Klopfen geweckt und aus der Gefahrenszone gebracht. Alle wiesen bereits teilweise stark erhöhte CO-Werte - also Kohlenstoffmonoxid-Werte - im Blut auf. Nicht alle Mieter öffneten ihre Türen,

drei Wohnungen wurden gewaltsam geöffnet. In einer dieser Wohnungen fanden die Retter eine

Dame mittleren Alters bewusstlos auf. Nach erfolgreicher Wiederbelebungvor Ort wurde sie mit notärztlicher Begleitung in eine geeignete Klinik

transportiert. Die Dame schwebt nach Aussage der Ärzte in akuter Lebensgefahr.

Patient per Hubschrauber zu einer Druckkammer geflogen

Die anderen acht geretteten Bewohner wurden nach notärztlicher Untersuchungebenfalls in Essener Krankenhäuser gefahren. Bei mindestens einem dieser

Patienten war der CO-Wert im Blut so hoch, dass er nach der Erstversorgung in

einer Essener Klinik mit einem Hubschrauber zu einer Druckkammer geflogen werden

musste. Dort wird das im Blut befindliche CO mit einer

Sauerstoffüberdruckbehandlung wieder aus dem Blut entfernt.

Da die zweiFeuerwehrmänner des ersteingetroffenen RTW ebenfalls leicht erhöhte Blutwerte

aufwiesen, blieben sie zur Beobachtung im Krankenhaus. Als Quelle der erhöhtenCO-Werte konnte die Koks-Heizung im Keller des Gebäudes ausgemacht werden. Nach

Rücksprache mit dem zur Einsatzstelle alarmierten

Bezirksschornsteinfegermeisters wurde der Koks aus der Heizung entnommen und im

Freien abgelöscht.

Sofortiges Nutzungsverbot für die Heizung

Der Schornsteinfeger erteile ein Nutzungsverbot für dieHeizung. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen im gesamten Haus durchgeführte

CO-Messungen ergaben keine erhöhten Werte mehr. Die unverletzten Bewohner

konnten daher nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren. Bei dem Einsatz kamen insgesamt zehn Pressluftatmer zum Einsatz.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Gladbecker Straße in beide Richtungen voll

gesperrt