Überfall in der Unterführung. Ein 27-Jähriger wurde am Donnerstag, 20. Februar, in der Unterführung am Bahnhof Altenessen von einem Unbekannten beraubt.

Gegen 17 Uhr wollte der 27-Jährige durch die Unterführung zum an der Krablerstraße gelegenen Parkplatz gehen, als er von einem Unbekannten aufgefordert wurde, seine Wertsachen herauszugeben. Dabei hielt der Täter ein Messer in der Hand.

Der 27-Jährige warf daraufhin all seine Wertsachen auf den Boden, wovon der Täter sich Geldbörse und Schlüssel nahm und in Richtung Gladbecker Straße floh. Der Unbekannte trug bei der Tat eine hellgraue Jogginghose, eine dunkle Bomberjacke und hatte eine schwarze Kapuze auf. Er soll "südosteuropäisch" ausgesehen haben und einen ungepflegten Dreitagebart haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.