In Schonnebeck ist späten Montagabend ein abgestelltes Wohnmobil vollständig ausgebrannt. Das etwa sieben Meter lange Modell mit Alkoven stehe immer dort Im Lindenstück, sagte eine Anwohnerin auf Nachfrage. Ihr Hund habe angeschlagen und sich dann zitternd verkrochen, dadurch sei sie aufmerksam geworden.

Beim Blick aus dem Fenster sah sie das Feuer und die bereits eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr. An ihrem Einfamilienhaus sind durch die vom Feuer ausgehende Wärmestrahlung an allen fünf Fenstern die Scheiben gerissen und die Kunststoffrahmen verschmort. Glücklicherweise ist hier nicht mehr passiert. An mindestens zwei abgestellten Pkw wurden Stoßstangen und Lampen in Mitleidenschaft gezogen. Als die Einsatzkräfte in der kleinen Wohnsiedlung eintrafen, brannte das Wohnmobil in voller Ausdehnung.

Feuerwehr verhindert Explosion

Mindestens ein Reifen barst durch die Hitze, zwei Flüssiggasflaschen entnahmen die Männer aus dem von außen zugänglichen Fach und kühlten sie. Auch einen Kraftstoffkanister brachten sie aus dem Gefahrenbereich. Nachdem das Feuer gelöscht, die Hausfassade gekühlt und die rauchenden Trümmer mit Schaum abgedeckt waren, erfolgte eine abschließende Kontrolle, bevor die Einsatzstelle um Mitternacht an die Polizei überging. Die wird sich jetzt um die Ermittlung der Brandursache kümmern. Verletzt wurde niemand.