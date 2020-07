Am Samstag, den 1. August findet von 8 bis 18 Uhr ein großer Flohmarkt an der "Horster-Mitte" in Gelsenkirchen-Horst statt. Rund um die erste Lenin-Statue in Westdeutschland gibt es preiswerte Bücher dieses und anderer Revolutionäre, aber auch Romane und Sachbücher zu günstigen Preisen. Neben Büchern gibt es natürlich viele weitere nützliche Dinge für den kleinen Geldbeutel.



Im Hof der Horster Mitte organisiert der Jugendverband REBELL einen Kinderflohmarkt. Es wird gute und vielfältige Kinderklamotten, Spielzeug, Kinderbücher und vieles mehr geben.

Der Flohmarkt wird natürlich coronagerecht durchgeführt. Bringt alle euren Mundschutz mit und denkt daran 1,5 m Abstand zu halten.

Ab 11 Uhr gibt es Brathähnchen, Thüringer Bratwürste, Kaffee und Kuchen.

Die Horster Mitte liegt direkt an der U11-Haltestelle Schloss Horst (Schmalhorststr. 1a).

Standanmeldung: ABZ/Schacht 3, Tel.: 0209 57975 oder per E-Mail: info@schacht3.info, Stichwort: Flohmarkt, oder an der Pforte Horster Mitte

Standgebühr: 5 € / Meter, für Kinder: 2 € /Meter