Altenessen-Rap

Vor Wochen hatte ich die Idee, ein Rap-Video aufzunehmen, aber ich fand keinen Fachmann für eine professionelle Umsetzung. Dann kam Jojo. Der fand meine Idee richtig gut. Also, da ein Mensch mit Behinderung und ein zweiter Mensch mit vielfältigen Defiziten einen Riesenspaß an diesem Projekt entwickelten, ist es nun ein Laienprojekt geworden. Aber egal, wir haben das für Altenessen und mit "Spaß inne Backen" gemacht. Unsere Vision: Eine Version 2.0 mit Unterstützung vom Profi.

Ihr sagt uns „Altenessen hat ja auch ganz schöne Ecken“,

steck euch den Scheiß in euren Arsch, könnt uns am Hintern lecken.

Was wollt ihr Spacken hinter euren Phrasen denn verstecken?

Ihr sagt doch niemals „Bredeney hat auch ganz schöne Ecken“.

Hier fällt doch keiner mehr auf eure hohlen Worte rein,

in jeden Teil der Stadt werden wir nun die Wahrheit schrein.

Das Schlachtfeld fremder Eitelkeiten ist unser Revier,

wir tanzen auch auf Trümmern und wir trinken Stauder-Bier,

wir werden jeden Stein wieder auf einen andren legen,

wir werden all die Wunden Arm in Arm behutsam pflegen,

wir werden durch die Straßen ziehn mit aufgerissnen Fressen,

Expedition Identität, schrein „Viva Altenessen“.

Mein Altenessen, was hat man dir so lang angetan?

Auf deiner Seele sind zu viele Panzer rum gefahrn,

die falschen Freunde haben mit dir böse rum gespielt,

doch jetzt ist Schluss, zu lang die Zeit, dass man die Klappe hielt.

Mit Höflichkeit oder mit fein gewählter Ironie

erreichten wir nur Ignoranz, doch eure Ohren nie,

man schickte uns Sozialarbeiter und viele Versprechen,

am Ende änderte sich nichts, doch all das wird sich rächen.

Das Schlachtfeld fremder Eitelkeiten ist unser Revier,

wir tanzen auch auf Trümmern und wir trinken Stauder-Bier,

wir werden jeden Stein wieder auf einen andren legen,

wir werden all die Wunden Arm in Arm behutsam pflegen,

wir werden durch die Straßen ziehn mit aufgerissnen Fressen,

Expedition Identität, schrein „Viva Altenessen“.

Hinter dem Lächeln, das ihr schickt, steckt oft nur Arroganz,

tut so als ob ihr uns gut kennt, doch fehlt es an Substanz,

ihr fahrt wie zur Safari in den Dschungel Essens rein

wollt „Armut und Exotik“ sehn und fahrt dann wieder heim.

Sozialsafari-Touri, nee so wirst du nicht zum Kenner,

du siehst nie, wie wir Schampus trinken, Prost auf dich, du Penner.

Das Schlachtfeld fremder Eitelkeiten ist unser Revier,

wir tanzen auch auf Trümmern und wir trinken Stauder-Bier,

wir werden jeden Stein wieder auf einen andren legen,

wir werden all die Wunden Arm in Arm behutsam pflegen,

wir werden durch die Straßen ziehn mit aufgerissnen Fressen,

Expedition Identität, schrein „Viva Altenessen“.

Aufschrei Essen, hoch die Hände, Richtungswende, Blick gen Nord,

wir erheben unsre Ärsche und erheben jetzt das Wort.

Das Motto lautet „Love and Peace and Viva Altenessen“, Revolution in Essen 12,

Hört auf uns zu vergessen.

Nordwärts ...