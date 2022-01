RUHRGEBIET ESSEN

ZOLLVEREIN

... Sommer 2021

...alles ein wenig anders...

PANDEMIE-Zeiten und überhaupt und sooo´

das red.dot design Museum auf dem

Essener ZECHE Zollverein Gelände

ist ein sehr, sehr spannender Ort!

Mit vielen interessanten, spannenden Dingen, Ideen freisetzend und staunend...

...auch dort, in diesem Design Museum, habe ich letztes Jahr ein

wenig "anders" gesehen... und fast jedes Mal, wenn ich mir die Bilder hinterher

angeschaut hatte, ein klein wenig anders´ dabei empfunden...

DAS ist ein klein wenig... faszinierend.

Und, ... ab und zu kommt es mal´ vor, gibt es Momente, wo man ...

Dinge ein wenig anders betrachten sollte, darf,

ja, vielleicht sogar muss

Sensible´ Gestaltung.... und sensible´ Betrachtungen von allen Seiten,

vielleicht auch einmal von der so ganz anderen, unbequemen Seite her...

Dinge so sehen, vielleicht, wie Andere´ es tun, sich hinversetzen, nicht immer leicht und vielleicht auch nicht immer nötig und möglich, doch meistens sehr aufschlussreich.

Nicht nur in einem Museum, wie zum Beispiel an dem Tag da im August im red.dot design´,

sondern auch in der NATUR, in der City, im Alltag ist es möglich,

anders auf das Drum Herum zu reagieren...vielleicht benötigt man dafür auch nur a bissel´ Zeit, Ruhe und Muße, und entwickelt ein kleines Gespür nach und nach dafür...

MASKIERT, klar....

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Eine schnell-lebige, sich ständig-verändernde, schwierige Zeit in der wir alle gerade leben

und trotz eines mancherorts toleranten, demokratischen und offenen Rahmens, fällt es uns nicht immer so leicht, ANDERS zu sehen, zu denken und Anderes´ gelten zu lassen.

Es überhaupt zu erkennen, anzuerkennen.

Zugegeben, auch mir will es nicht immer gelingen, wenngleich von der Pieke´ auf so "gelernt".

Es ist eben in der Tat auch nicht einfach, offen zu sein, immer offen zu sein.

Anderes wahrzunehmen, zu sehen, zu begreifen, bestenfalls, es zu akzeptieren und verstehen sogar noch besser als bestenfalls´

Mag man mir noch folgen?

Nun, möglicherweise nicht, aber auch das ist eben mal´ und mal´ so und eben fast immer ... anders....

Überall bieten sich Beispiele, optische "Übungs-Objekte" ...

aus anderen Perspektiven leicht betrachtend möglich, warum also nicht auch mal´ gedanklich sich mit dem vielleicht zunächst noch fremden Gegenüber, dem Neuen,

dem A N D E R E N, den möglicherweise auch Alternativen zuwenden...?!?

Der Mensch, ein merkwürdiges,

und doch so vielseitig-spannendes Wesen, zu allem fähig,

ja leider zu ALLEM mag man hier fast sagen wollen,

kann eben auch...

"anders" ...

:-)

-----------------------------------

in diesem Sinne, ein schönes, vielleicht anderes, Wochenende

Text-Idee+Bilder, AAT aus 2021

Abschließend verfasst: AAT, Januar 2022

