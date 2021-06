Unter dem Motto "gemeinsam.einfach.kreativ" startet am 14. August in Altenessen erstmalig das „Gutes Klima"-Festival. Von 11 bis 16 Uhr laden vielfältige Angebote an der Zeche Carl, im KD 11/13 und auf dem Weg dazwischen, der sogenannten „Klima-Meile“ zum Ausprobieren, Mitmachen und Informieren ein.

Initiiert wurde das Festival von dem Netzwerk Gemeinsam für Stadtwandel, insbesondere der Zeche Carl und dem KD 11/13 sowie von "Werden hilft". „Mit dem Tag möchten wir einladen, Altenessen neu zu erleben und gutes Klima mitzugestalten. Im doppelten Sinn, denn Nachhaltigkeit heißt nicht nur Klima- und Umweltschutz sondern auch multikulturelles und respektvolles Miteinander“, erläutert Markus Poganatz von der Zeche Carl die Motivation der Organisatoren. „In entspannter Atmosphäre zwischen Musik und Kunstaktionen ganz leicht etwas über Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz im Alltag zu erfahren und zu zeigen, dass jeder und jede mitmachen und etwas zum Positiven verändern kann. Das ist die Grundidee des Festivals“, ergänzt Poganatz.

Ein Tag für alle

Neben ganz praktischen Informationen und Angeboten zum Probieren und Selbermachen wird es auch Infobeiträge und Diskussionen geben. Und natürlich richtig viel Raum für gemeinsame Gespräche, Begegnungen und Erlebnisse. „Wichtig ist uns, dass Sprache, sozialer Status und mögliche Beeinträchtigungen keine Hindernisse darstellen, um an dem Festival teilzunehmen. Deshalb sind die Angebote weitestgehend kostenlos und wir suchen noch Sprachmittler und Gebärdendolmetscher, die unterstützen. Natürlich achten wir auch auf Barrierefreiheit“ erklärt Christiane Gregor von Gemeinsam für Stadtwandel.

„Wir freuen uns sehr, dass die bisher zugesagten Programmpunkte von ganz vielen unterschiedlichen Menschen kommen: neben bekannten Initiativen wie WasteWalk, Ernährungsrat und anderen Nachhaltigkeitsinitiativen gestalten beispielsweise auch das YouThinkGreen-Team vom Mädchengymnasium Borbeck und das Zukunft Bildungswerk aus Altenessen das Festival mit. Das ist toll und zeigt die Vielfalt der Stadt!“ ergänzt Kristina Wendland vom KD 11/13.

„Das „Gutes Klima Festival 2021“ lebt von der Vielfalt und für die Vielfalt und natürlich davon, dass viele mitmachen", bekräftigt Christiane Gregor. Rund 50 Akteure haben sich bereits angemeldet und werden sich mit sehr unterschiedlichen Angeboten beteiligen: von Infoständen über Nachhaltigkeit im Alltag, Do-it-yourself-Workshops, Upcycling und Kleidertausch für Secondhandmode über Mitmachangebote für Kinder und junge Erwachsene bis hin zu Musik- und Kunstaktionen. „Auch der Lumbricus, das rollende Klassenzimmer der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW, wird mit dabei sein.“ Freut sich Christiane Gregor „Es wird bunt und natürlich auch lecker: denn auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.“

Mitmacher gesucht!

Und es darf noch bunter werden: noch bis zum 10. Juni können eigene Angebote und Programmpunkte zu Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit sowie zur Stärkung eines guten Miteinanders und des leiblichen Wohls über die Webseite des Festivals angemeldet werden: https://gemeinsam-fuer-stadtwandel.de/gutes-klima-festvial-2021/.

Auch helfende Hände für bestehende Programmpunkte sind herzlich willkommen! So werden beispielsweise noch Sprachmittler und Gebärdendolmetscher gesucht, damit Sprache keine Barriere darstellt. Interessierte können sich ebenfalls über die Webseite oder Facebook anmelden.