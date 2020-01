Am Samstag, 18. Januar, öffnet das kleine, familiäre Berufskolleg RheinRuhr in Trägerschaft der gemeinnützigen RheinRuhr Ersatzschulen GmbH ihre Türen. Dann können sich junge Leute informieren und ihren weiteren Schul- und Berufsweg planen. In der Zeit von 10 - 15 Uhr stehen Kollegium und Verwaltung interessierten Jugendlichen und ihren Eltern gerne mit Infos, Mitmach-Angeboten und Führungen durch die Schule gerne zur Verfügung. Wer den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 nachmachen oder die Fachoberschulreife erwerben möchte, kann sich zu diesen Bildungsgängen informieren. Eine tolle Möglichkeit, eine Berufsausbildung mit dem Fachabitur zu verbinden, bietet sich denjenigen, die bereits die FOR (Qualifikation nicht erforderlich) haben: Wahlweise mit den Schwerpunkten Informationswirtschaft oder Betriebswirtschaft können sich junge Leute zu Kaufmännischen Assistent*innen ausbilden lassen. Am Ende kann man sich qualifiziert auf dem 1. Arbeitsmarkt bewerbem oder ein Studium beginnen, wenn mann die staatliche Berufsabschlussprüfung und das Fachabitur bestanden hat. Die kleine private Schule mit Herz ist nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.