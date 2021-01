Als eine von rund 73 nationalen Kultureinrichtungen gehört PACT Zollverein zu den auserwählten Projekten 2021, die im Rahmen des Förderprogramms „Investitionen in nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ vom Bund unterstützt werden. Mit 32 Millionen Euro für die Sanierung und Modernisierung will der Bund die kulturelle Infrastruktur Deutschlands stärken.



„Ich freue mich sehr, dass PACT Zollverein in meiner Heimatstadt finanzielle Unterstützung für notwendige Baumaßnahmen bekommt. Das stärkt zum einen den nachhaltigen Erhalt des Weltkulturerbes und schafft zum anderen eine vielversprechende Perspektive aus der Krise“, betont der Essener SPD-Abgeordnete Dirk Heidenblut.

Unter anderem werden die Sanierungsarbeiten und die Verbesserung der Zugänglichkeit des Hauses aus Bundesmitteln in Höhe von bis zu 769.700 Euro gefördert. „Das ist ein deutliches Signal für die Zukunft des Hauses und das Wahrzeichen des Ruhrgebiets“, freut sich der kulturbegeisterte Politiker Heidenblut. „Die Förderung sorgt dafür, dass PACT auch künftig die Industriekultur für Besucherinnen und Besucher durch seine künstlerische und kreative Arbeit erlebbar machen kann“.