Seit März gab es beim Essener Madrigalchor Chorproben per Videokonferenz und seit Juni Open-Air im Kaiser-Wilhelm-Park. Zurzeit ist der neue Probenort im Chorforum Essen - freitags von 15 bis 17 Uhr bzw. nach Absprache.

Etliche Konzerte sind in diesem Jahr ausgefallen. So freuen sich die Sängerinnen und Sänger mit ihrem Chorleiter Volker Buchloh jetzt auf das Herbstkonzert!

Coronabedingt kann es nicht im Paul-Humburg-Haus stattfinden.

So lädt der Essener Madrigalchor herzlich ein für

Sonntag,

25. Oktober 2020

16 Uhr

Evg. Kirche Essen-Karnap

Hattramstr. 31

- Gemeindegarten -

Es gibt ein musikalisches Potpourri aus klassischen Werken und populären Melodien.

Die musikalische Leitung hat Volker Buchloh.

Das Konzert wird gefördert mit einem Zuschuss der Bezirksvertretung V.

Für die Konzertbesucher/innen gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

Internetseiten des Chores

Weitere Informationen und Kontakt:

madrigalchor.essen@web.de

Günter Einck Tel. 32 33 07 - Clarissa Waclawek Tel. 891 52 62