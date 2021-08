Nach vielen Monaten mit wöchentlichen Chorproben am Computer und Open-Air startet der Madrigalchor ab sofort wieder mit Chorproben unter der Leitung von Volker Buchloh im Louise-Schroeder-Zentrum in Katernberg. Sie finden mittwochs statt von 18.30 bis 21 Uhr. Alle freuen sich, dass sie wieder gemeinsam singen können! Es beginnen u. a. die Proben fürs Weihnachtskonzert, das am 5.12.21 mit der Kornblum-Familie in der Alten Kirche Altenessen stattfinden soll.

Wer Lust und Interesse hat dabei zu sein und mitzusingen, ist gerne zu einer Schnupperprobe willkommen!

Die nächste Chorprobe findet statt am 18. August!

Es gelten die Coronaregelungen, u. a. ist es erforderlich, getestet, geimpft oder genesen zu sein.

Informationen und Kontakt unter

madrigalchor.essen@web.de

unter 32 33 07 oder auf den Chorinternetseiten www.essenermadrigalchor.de

Chorvideos gibt es auf youtube.