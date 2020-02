Es ist der Rhythmus unserer Zeit: Funk inspiriert Generationen, erreicht die Seele und prägt überall auf der Welt ein urbanes Lebensgefühl. Ob als jazziger Soul-Pop in den USA, als Diskosound der 80er oder als Hip-Hop- und House-Music: Funk hat eine Wirkung, die bis in den kleinsten Zeh reicht. Das GOP widmet dem „Funky way of life“ eine pralle Show. Wenn sich dieser Groove mit dem Können moderner Weltklasse-Akrobaten paart, dann brennt endgültig die Luft. Die Herren, die durch dieses einzigartige Live-Erlebnis führen, sind mit diesem Lebensgefühl groß geworden: Beatbox-Jongleur Robert Wicke und der Godfather of Breakdance und Electric Boogie Kai Eikermann. Die Zwei starteten ihre Karriere auf der Straße, waren gerade mit Circus Roncalli auf Tour und sind jetzt die Bürgermeister von „Funky town“.

Das Ensemble

Kai Eikermann PHYSICAL COMEDY

Robert Wicke COMEDY, BEATBOX

Duo Gema & Miguel DUO STRAPATEN, DUO PARTNERAKROBATIK

Fede Remini LIVE-MUSIK

Mareike Koch LUFTARTISTIK

Emir Erdogan CYR WHEEL, BREAKDANCE

Habtmnesh ANTIPODEN, KONTORSION

Monsieur Chapeau ROLA ROLA

Tori Boggs ROPE SKIPPING

Regie: Robert Wicke, Kai Eikermann

Choreografie: Kai Eikermann, Emir Erdogan

Musik: Robert Wicke, Fede Remini

Eine Produktion von GOP showconcept

Spieldauer: ca. 2 Stunden inkl. Pause

Showtime: Mi. – Fr. 20 Uhr; Sa. 18 u. 21:15 Uhr, So. 14 u. 18 Uhr

Tickets ab 34 Euro - Tickethotline: 0201 247 93 93

Änderungen vorbehalten