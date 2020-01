Der gebürtige Stoppenberger Rainer Berndt hat eine Online-Broschüre über die Stiftskirche veröffentlicht, die hier erreichbar und für mobile Geräte optimiert ist. Dafür hat er viele öffentlich zugängliche Quellen über das aus dem Jahr 1074 stammende Denkmal “Stiftskirche” ausgewertet und zusammengetragen. Historische und zeitgenössische Fotos machen die virtuelle Besichtigung des Gemäuers und dessen Geschichte anschaulich.

„Die großen Metropolen dieser Welt haben meist einige herausragende Sehenswürdigkeiten oder Eigenschaften. Sie scheinen wie ein Diamantencollier mit hochkarätigen Edelsteinen und dafür werden sie bewundert und geliebt. Das Ruhrgebiet ist ein Schmuckstück mit vielen kleinen hundert ‚Halbkarätern‘. Diese liegen oft dicht an dicht und verleihen der Region einen Glanz“, so Rainer Berndt, der viele Jahre in der Wirtschaftsförderung tätig war. Einer dieser Edelsteine ist seiner Meinung nach die Stiftskirche Stoppenberg.

"Stiftskirche ein Bote aus dem Mittelalter"

„Sie ist ein Bote aus der traditionsreichen Geschichte der mittelalterlichen Frauenstifte, denen die zentrale Ruhrgebietsstadt Essen ihre Existenz verdankt. Und sie ist ein Wegweiser für die Zukunft der Region, denn von dem Stiftsberg schaut man direkt auf die Zeche Zollverein“.

In 2020 wird es wieder, wie von ihm in den letzten Jahren organisiert, sommerliche Führungen durch die Stiftskirche geben. Weitere Infos gibt es online hier. Gefördert wurde das IT-Projekt von privaten Sponsoren.