... denn BIGWAM ist auf der Zielgeraden zum Startschuss des lange geplanten Projektes, gemeinsam mit den Organisatoren des Hafendampf-Festival und dem Quartiersmanagement Bochold!

Lange Wand - StreetArt interkulturell

Am 9.4.22 um 11 Uhr geht es an der unteren Bottroper Str. (bei XtraFit) los!

Bis zum Abend (ca. 20 Uhr) werden in einem ersten Schritt rund 40 renommierte Künstler und Künstlerinnen auf 24 Abschnitten die 258 m lange, jetzt noch hässliche, Mauer in ein Kunstwerk mit hoher Strahlkraft für die Stadtteile verwandeln. Auch rd. 20 Jugendliche aus dem Stadtteil werden in einem Workshop erlernen, welche Arbeit hinter einem solchen Projekt steckt und welche Techniken etc. man beherrschen muss, um echte Graffiti/StreetArt-Kunst zu produzieren.

Am 10.4.22 ab 11 Uhr wird es bis ca. 18 Uhr in die Finalisierung der „Großgemälde“ gehen.

Man kann einen interessanten Einblick in die Kunstfertigkeit der Anwesenden erleben!

Für das leibliche Wohl wird der Hundeverein Ludwig-Hansmann an der Schlackenstr. sorgen.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung der Vorbereitung durch die Fa. Glas Engels und die Bereitstellung von Getränkekarten für die Jugendlichen, die am Workshop teilnehmen werden, durch die Fa. Hatting Elektromontagen.

WICHTIG: Wir brauchen noch tatkräftige Unterstützung am Hundeplatz (z.B. Getränkeausgabe) oder für Aufgaben direkt „vor“ der Wand! Es wäre toll, wenn sich noch einige helfende Hände finden lassen würden, die das Event noch runder machen werden. (bitte bei uns mit Name und Mobilfunknummer melden!) bigwam@t-online.de

In jedem Fall gilt in den nächsten Tagen: Bitte Teller leeressen, da wir gutes Wetter brauchen ;-)

Wir danken an dieser Stelle auch der Stadt Essen, die das Projekt durch Fördermittel von Bund, Land und Kommune erst möglich gemacht hat!!!

Wir freuen uns sehr darauf und sagen bis Samstag!