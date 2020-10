Tobende Klangwelten entfalten sich in der Uraufführung der neuen Arbeit von Kate McIntosh, mit der die neue Spielzeit bei PACT eröffnet wird. Ihre Konzertperformance "To Speak Light Pours Out" findet am 16. und 17. Oktober jeweils um 20 Uhr, Bullmannaue 20a, statt.



Gemeinsam mit Performern, Musikern und Schriftstellern kreiert die neuseeländische Choreographin mit "To Speak Light Pours Out" eine Aufführung, in der sich gesprochene Passagen mit rhythmischen Percussion-Kompositionen verweben. In einzelnen Episoden soll sich so ein Erlebnis zwischen Konzert, Lesung und Performance entfalten.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 12 Euro (ermäßigt 7 Euro) und an der Abendkasse für 15 Euro (ermäßigt 9 Euro). Online können die Karten unter www.pact-zollverein.de erworben werden oder auch unter der Tickethotline 201 812 22 00. Vorverkaufsstellen befinden sich im TicketCenter, II. Hagen 2, oder an der Aalto-Theaterkasse, Opernplatz 10.

Zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs wurde ein ausführliches Hygienekonzept erarbeitet, welches unter www.pact-zollverein.de/besucherinfos einsehbar ist.