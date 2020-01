Eine Woche lang Radio machen – das erleben die Kinder der LVR-Helen-Keller-Schule-Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung in Essen in dieser Woche. Vom 20. bis 24. Januar kommt der WDR mit verschiedenen Workshops an die Schule im Essener Stadtnorden.

Den Auftakt bildet am heutigen Montag der Besuch von WDR 5 KiRaKa-Reporterin Insa Backe, die den Kindern zeigt, wie Radio funktioniert. Dabei entstehen viele Aufnahmen, die ab Dienstag bei WDR 5 KiRaKa und auf kiraka.de gesendet werden.

Kinder denken sich kniffelige Rätsel aus



Die Kinder denken sich dazu knifflige Rätsel für die KiRaKa-Hörer aus und stellen in einer Reportage ihre Schule vor. Sie erzählen, wie sich das Gebäude und alle, die darin arbeiten und lernen, auf einen behindertengerechten Schulalltag eingestellt haben.

Übung zum Nachrichten schreiben

Am Mittwoch, 22. Januar, lernen die Kinder aus den vierten Klassen, wie Nachrichten geschrieben werden. Gemeinsam mit WDR5 KiRaKa-Mitarbeitern wählen sie in der Klicker-Werkstatt die Meldungen des Tages aus. Anschließend schreiben und präsentieren sie diese.

Umgang mit Fake-News

Zum Abschluss der Projektwoche lernen die Kinder am Freitag, 24. Januar, den Umgang mit Fake News. Wie sind absichtliche Falschmeldungen zu erkennen und warum gibt es sie? Um das in der Praxis zu sehen erfinden die Kinder selber Quatschnachrichten, also ihre eigenen Fake-News, die die WDR5 KiRaKa-Hörer in der Sendung am Abend enttarnen müssen.

Schüler zu Gast im WDR-Funkhaus in Köln



Am Freitagabend fahren einige Kinder dann auch ins WDR-Funkhaus. Um live im KiRaKa-Studio bei einem Ratespiel dabei zu sein.

Die anderen Schüler fiebern an der Schule mit: Was wissen die Kinder über Nachrichten, Sport und Musik? Zu gewinnen gibt es ein Bücher- und Hörspielpaket für die Schulbücherei.