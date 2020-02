Was passiert, wenn sich drei der wohl unterschiedlichsten Charaktere der Slamszene die Hand geben und gemeinsam eine Lesebühne gestalten? Ganz einfach: Es wird absolut großartig und turbulenter als das Schicksal der drei Musketiere. Aber das kannst du am besten selbst herausfinden – bei der LESEBÜHNE 3000 im Felis in der Essener Nordstadt.

Dort zeigen die drei alten Hasen der Poetry-Slam-Szene Micha-El Goehre, Christofer mit F und Zwergriese auf mitreißende Weise, was sich an einem Abend alles so anstellen lässt, wenn ein Mikro, ein schier unerschöpfliches Repertoire an Bühnentexten und jede Menge kreative Energie bereitstehen. Auf die Regeln wird dabei selbstverständlich gepfiffen und auch auf den Wettbewerb – es sei denn, es bahnen sich spannende Konkurrenzkämpfe mit einem Augenzwinkern an. Dazu kommen noch witzige Rubriken wie die improvisierte Fortsetzungsgeschichte. So oder so: Es wird wild, es wird witzig, es wird warmherzig und absolut wundervoll. Dafür stehen allein schon diese drei mit ihren Namen:

Micha-El Goehre: Er ist Szene-Legende und Metal-Star der Worte, der nur allzu gut weiß, wie man die Bühne so richtig zum Beben und die Menge zum Grölen bringt. Damit hat er zahlreiche Poetry Slams gewonnen und sich zweimal hintereinander den Essener Stadtmeisterschafts-Titel geholt.

Christofer mit F: Als dissender Lateinlehrer hat er wahre Slam-Geschichte geschrieben und hat sich so zum Vize-NRW-Meister im Poetry Slam aufgeschwungen. Kein Wunder – denn wie kein anderer weiß er die große Redekunst der Römer mit deftigem Ruhrpott-Tacheles zu vereinen. Und wenn er sich erst einmal in Rage geredet hat, dann geht der Abend so richtig rund und auf die Lachmuskeln.

Zwergriese: In dieser Runde ist er der Feinmechaniker, der Worte gekonnt zu Bildern zusammensetzt, als hätte er niemals damit aufgehört, mit Lego zu spielen (was absolut der Wahrheit entspricht). Titel hat er nicht vorzuweisen (abgesehen von den zahlreichen kreativen Titeln seiner Texte!) – dafür hat er immer spannende Gedanken, ergreifende Geschichten und ab und an ziemlich schlechte Wortspiele dabei.

Alles in allem also eine Kombination, die du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen darfst. Denn die Lesebühne 3000 findet zwar regelmäßig statt, aber nur alle zwei bis drei Monate. Schade Schokolade – aber dafür sind sie dann immer mit voller Power für dich da.

Deswegen hol dir am besten direkt dein Ticket für die LESEBÜHNE 3000 und komm vorbei. Wir freuen uns auf dich!

Um 19.30 Uhr startet der Einlass, um 20 Uhr beginnt die Show. Der Eintritt für die LESEBÜHNE 3000 beträgt 8 Euro normal bzw. 6 Euro ermäßigt.