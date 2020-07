Die Ruhrpott-Revue

steht eigentlich auf der Bühne. Als unabhängiges, ehrenamtliches Mehrgenerationen-Kulturprojektproduziert sie mit viel Herz und Seele seit über 10 Jahren eigene Revue Theater-Stücke.

Sie hat aber auch immer wieder Projekte abseits der Bühne ins Leben gerufen, wie z.B. die Aktion "Bänke für müde Gelenke", die Bänke für öffentliche Gehwege und Plätze in Altenessen durch Spendenaufrufe finanzieren konnte. Die Idee der Kultur-Wäscheleine geht in eine ähnliche Richtung: Wir stellengemeinsam mit den Menschen aus dem Stadtteil etwas auf die Beine und zeigen so die Vielfalt und den Zusammenhalt unseres l(i)ebenswerten Stadtteils.

Die Projektidee

In Zeiten wo Menschen ausgesundheitlichen Gründen auf Distanz gehen sollen, wollen wir mit

unserem Mitmach-Projekt ein Gefühlvon Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft vermitteln.

Alle Bürger*innen unseres Stadtteils sind aufgerufen, kreativ zu werden und uns selbst gemalte Bilder, Bastelarbeiten, Fotos, Gedichte, Gedanken oder Texte einzureichen. Mit den eingereichten kleinen Kunstwerken, Ideen und Entwürfen trägt jeder Teilnehmende einen sehr persönlichen Teil zu einem Gesamtkunstwerk bei. So wird die kreative Vielfalt unseres Stadtteils in außergewöhnlichen Zeiten sichtbar und Gemeinschaft und Zusammenhalt spürbar.

Teilnahmebedingungen:

Bilder/Fotos dürfen max. die Größe DIN A4 haben und müssen laminierbar sein.

Bastelarbeiten müssen wasserfest und so beschaffen sein, dass sie an einer Wäscheleine aufzuhängen sind. Bitte legen Sie einen Zettel mit Name, Anschrift und Telefonnummer dazu.

Wie kommen die Arbeiten zu uns:

-per Post:

Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100,

45326 Essen; Stichwort „Kultur-Wäscheleine“

_digital per E-Mail (Fotos mind. 2MB):

altenessener.kultur.waescheleine@gmx.de

_Ablage in Carls CARLs Garten, in einem bereitgestellten Behälter

Am 31. August endet die Einreichfrist für die Kunstwerke. Anschließend wird das Projektteam

alle eingesendeten Arbeiten für die Ausstellung auf der Wäscheleine vorbereiten.

Die Wäscheleine wird rund um CARLs Garten, dem Gemeinschaftsgarten auf dem Gelände der Zeche Carl, gespannt und los geht's: Alle eingereichten Exponate werden dort ausgestellt.

Selbstverständlich ist eine Vernissage zur Eröffnung der Kultur Wäscheleine geplant. Art und

Umfang können wir aufgrund der aktuellen Situation erst kurzfristig planen.

Details werden auf www.ruhrpott-revue.de oder Facebook Ruhrpott Revue Theater bekannt gegeben.

WIR FREUEN UNS AUF EURE EINSENDUNGEN!! :-)