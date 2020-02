Am Freitagabend wird getanzt: bei der nächsten Ruhrpott-Disco am 14. Februar 2020 von 19 bis 23 Uhr in der Zeche Carl in Altenessen (Wilhelm-Nieswandt-Allee 100). Hier treffen sich Tanzfans ab 18 Jahren mit und ohne Behinderung zur Party mit Musik.

In der Kaue der Zeche Carl kann richtig abgefeiert werden. Wer sich zum Plausch in eine gemütliche Ecke zurückziehen möchte, findet drinnen und draußen Sitzgelegenheiten. Snacks und Getränke zu erschwinglichen Preisen sorgen für eine Stärkung. Veranstaltet wird die Ruhrpott-Disco von der KoKoBe (Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung).

Die Zeche Carl ist barrierefrei und mit der U11 oder U17 bis Haltestelle "Altenessen-Mitte" gut erreichbar.

Eintritt: 2,- € , bei Merkzeichen "B" im Schwerbehindertenausweis freier Eintritt für eine Begleitperson

Eintritt ab 18 Jahren!

Mehr Infos gibt es bei den KoKoBes:

MitteTel. 0201 86 07 277

HaarzopfTel. 0201 10 22 90 21

Huttrop/Steele Tel. 0201 27 69 101